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محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بجولة ميدانية تابع خلالها الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يرافقه المهندس حيدر عبدالعال وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وعامر عوض رئيس حي شرق.

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية بديلة تليق بمحافظة سوهاج، والعمل على راحة المواطنين، مشيرا إلى أن السوق الجديد يقع على مساحة 1200 متر مربع، ويضم 140 محل تجاري، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى نقل سوق مدينة ناصر القديم من وسط الكتلة السكانية، بالإضافة إلى تسكين الباعة الجائلين، والقضاء على الإشغالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار وكيل وزارة الاسكان إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل أعمال الخرسانات والمباني بتكلفة 4 مليون جنيه، لافتا إلى أن السوق يتكون من طابقين، ويضم كل طابق 70 محل تجاري، وسيتم البدء فورا في أعمال المرحلة الثانية، والتي تم رصد مبلغ 4 مليون جنيه لها، وتشمل تقسيم المحلات التجارية، وأعمال التشطيبات النهائية.

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