مصرع شاب صدمته سيارة مجهولة على طريق السنبلاوين

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، على طريق السنبلاوين ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة، على طريق السنبلاوين ميت غمر، أمام قرية كفر يوسف عوض، ووجود متوفى.



وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال استقلال احمغد طاهر عبد المنعم أحمد ٣٦ سنة، ومقيم قرية سنتماي دائرة مركز شرطة ميت غمر، دراجته النارية بدون لوحات معدنية باتجاه ميت غمر، اصطدمت به سيارة مجهولة بالمواجهة، زفر قائدها بها هاربا من مكان الحادث، مما أدى إلى وفاته في الحال.



وتم نقل الجثمان إلى مستشفى السنبلاوين العام، وبسؤال كلا من شقيق المتوفى ويدعي أيمن ٣٠ سنة - عامل، ومقيم بذات القرية، وشاهد الواقعة ويدعى إبراهيم ن. م. م. ٣٦ سنة، مقيم بعزبة مصطفى فوده دائرة السنبلاوين، أيد ذات المضمون.



واتهم الأول قائد السيارة بالتسبب في وفاة شقيقه، ولم يؤثر ذلك علي سير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١١٥٩٩ لسنه ٢٠٢١ جنح مركز شرطة السنبلاوين، وجار استكمال الفحص وضبط السيارة وقائدها، والعرض علي النيابة العامة.