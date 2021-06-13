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"خطة البرلمان": هذا ماقاله وزير المالية حول أزمة تعيين 36 ألف معلم

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن رد وزير المالية على سؤال مباشر حول أزمة تعيين 36 ألف معلم كان واضحا بأن الأمر سيتم مراجعته مع وزير التربية والتعليم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير المالية لم يمتلك المعلومات الكافية حول الأزمة.

وتابع أن اليوم شهد مناقشة الموازنة العامة للدولة مؤكدا أنها طموحة وبها أشياء كثيرة تخص المواطن محدود الدخل وتم زيادة 2 مليار جنيه لدعم وتشغيل المستشفيات الجامعية وتم زيادة 500 مليون جنيه حافز للمدرسين من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي فضلا عن 500 مليون جنيه حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس.

وختم النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الصحة والتعليم والتعليم العالي والمراكز البحثية يستحوذون على 13.8% من الموازنة الجديدة.

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