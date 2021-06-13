Advertisements

أحمد بتشان يطرح أغنية جديدة بعنوان "ابن ناس"

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يستكمل النجم الشاب أحمد بتشان طرح ألبومه الجديد، من خلال أغنيته الجديدة "ابن ناس"، التي تم طرحها منذ قليل عبر يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع محمد شفيق، والألبوم إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز"، و "هاي واي".

وكان أحمد بتشان طرح كليبه الجديد
بعنوان "أيام وفاتوا"، من كلمات هشام صادق، وألحان وتوزيع محمد شفيق، و"يا روحي"، والتى كانت احتفالاً بعيد الحب، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، ومن إخراج شادي قاسم، وأيضا "فيك العبر"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز.

وحقق أحمد باتشان نجاحًا بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، "لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.

وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء، ويتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

أخبار تهمك

تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ ثلث ساعة

أبرز تصريحات وزير المالية الفرنسي عقب لقائه مع رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

منذ ساعة و 24 دقيقة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد ياسر ريان يقود منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يُخطط لضم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ ثلث ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:02 م

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

07:00 م

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

04:55 م

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

11:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة