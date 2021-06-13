تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

استقبل عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، في مكتبه الأحد، موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بحضور محمد بلعيش، رئيس مكتب الاتحاد الأفريقي في الخرطوم.



وقالت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، إن الجانبين بحثا مجمل الأوضاع في السودان، وخاصة المسار الانتقالي وما تم إحرازه في العديد من المجالات وبصفة خاصة في قضايا السلام والتنمية الاقتصادية.



كما استعرض الجانبان أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي قدم حمدوك شرحا بشأنه لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وخاصة ما يتعلق بموقف السودان من هذه القضية.



وأكد حمدوك لوفد الاتحاد الأفريقي أن ملف سد النهضة يجب أن يتم تناوله في إطار شامل يدعم التعاون والتكامل بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان)، مشيرا إلى أن موقف السودان يؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني، يحقق الالتزام فيما يتعلق بملء وتشغيل السد.



وأكد أنه يجب أن يتم بصورة تمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية، حتى لا يتعرض لأضرار، بينما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على دعم للسودان بشأن المرحلة الانتقالية، ومتابعة الاتحاد للمفاوضات الخاصة بسد النهضة، وعرض مساعدة المفوضية في دعم جهود رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، التي يقودها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكدي.