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يويفا: لا تهاون مع العنصرية في منافسات اليورو

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأحد، أنه سيساند أي احتجاج ضد العنصرية خلال مباريات يورو 2020، بما في ذلك انضمام الحكام لمبادرة الإنحناء على ركبة واحدة.

وذكر يويفا اليوم الأحد بعد مباراة بلجيكا وروسيا أمس السبت "أي لاعب أو مسؤول" مسموح له القيام بذلك.

وقبل المباراة في سان بطرسبرج، انحنى لاعبو المنتخب البلجيكي والحكم أنطونيو ماثيو لاهوز على ركبة واحدة، وسط صافرات وصيحات استهجان من قبل الجماهير داخل ملعب المباراة، التي انتهت بفوز بلجيكا بثلاثة أهداف دون رد.

وبدأت مبادرة الإنحناء على ركبة واحدة قبل انطلاق الفعاليات الرياضية في 2016، عندما قام كولين كابرنيك بنفس الإيماءة خلال مباراة بدوري كرة القدم الأمريكية احتجاجا على العنصرية.

وأوضح بيان يويفا "نحث الجماهير على إظهار الاحترام للاعبين والفرق التي تقوم بمبادرة الإنحناء على ركبة واحدة"، مضيفا "لا تهاون مع العنصرية".

وأكد يويفا أن الجميع مسموح لهم بالدفاع عن الحقوق المتساوية.

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