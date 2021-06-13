عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

كشفت تقارير تونسية عن الوجهة المقبلة للدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك عقب إعلانه الرحيل عن القلعة البيضاء وعدم تجديد عقده.





ووفقاً لما أعلنته إذاعة "أي إف إم" أن سيعلن فريق فريق الدحيل القطري عن الصفقة رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة ووقع على عقود انضمام لمدة 3 سنوات.





وسينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وفضل اللاعب عدم العودة إلى الأراضي المصرية بعد قضاءه فترة قصيرة في معسكر المنتخب التونسي.





يذكر أن فرجاني ساسي شارك مع فريق الزمالك في 103 مباراة سجل خلالهم 16 هدفا وصنع 17.



