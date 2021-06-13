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السيطرة على حريق بجوار مزلقان الشرقاوية بشبرا

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق محدود في منطقة مزلقان كوبري الشرقاوية على الطريق الزراعي بحي غرب شبرا الخيمة، واضطرت القوات لفصل التيار عن كابلات السكة الحديد الموجودة بالمنطقة لمدة 10 دقائق حتى جرى الانتهاء من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، حيث لم تتعطل حركة القطارات، حيث لم تتجاوز توقف حركة القطارات العشر دقائق.

واكد مصدر امني عدم توقف حركة قطارات الوجه البحري كما تم الترويج علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث لم يستمر الحريق سوي دقائق دون توقف للحركة او تاثير علي القطارات او طريق القاهرة الزراعي

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة وكيل إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، باندلاع حريق محدود في منطقة مزلقان كوبري الشرقاوية على الطريق الزراعي بحي غرب شبرا الخيمة.

انتقل على الفور قوات الحماية المدنية وجرى لفصل التيار عن كابلات السكة الحديد الموجودة بالمنطقة لمدة 10 دقائق حتى جرى الانتهاء من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية أو تعطل في القطارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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