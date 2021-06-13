بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تؤدي إلي أنخفاض الرؤية الافقية.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الاثنين، طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما طقس معتدل علي السواحل الشمالية.





وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الإثنين ليلا، طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا

الإثنين، حيث تشهد البلاد نشاط رياح مثير للأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الي مترين الا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي ٣ متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

