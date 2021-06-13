وزيرا خارجية تونس والجزائر يبحثان هاتفيًا الملفات المغربية والعربية

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم الملفات المغاربية والعربية وسبل تعزيز التشاور وتنسيق المواقف، وذلك في ضوء مشاركة تونس والجزائر في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب بدولة قطر خلال الأسبوع المقبل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، جددا خلاله التأكيد على متانة وعراقة الأواصر الأخوية التي تجمع الشعبين، والرغبة التي تجمع قيادتي البلدين لمزيد من الارتقاء بعلاقات التعاون إلى أرفع المستويات.