كيف نحمي أطفالنا من مخاطر اليوتيوب؟

قال البلوجر حليم بركات، إن الكثير من الأطفال يستخدمون الإنترنت ويحاولون استكشاف الإنترنت واليوتيوب، مما يزيد الكثير من المخاطر على الأطفال بسبب المحتوى غير المناسب المعروض عليهم، خاصة من مشاهد العنف غير المناسبة للأطفال في مقاطع فيديو غير رسمية على موقع يوتيوب تحت اسم كارتون أطفال أو أغاني للأبجدية أو أغاني خاصة بالحضانة والأطفال.



وأضاف "بركات"، خلال لقائه مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك الكثير من الخطورة على الأطفال بسبب تسريب مقاطع فيديو مخيفة ومزعجة، والتي يقوم الأطفال والآباء بسذاجة بتشغيلها بعد ظهورها بعد البحث وقد يتعرض الطفل لمدة طويلة من العنف الشديد الذي تم دمجه مع موسيقى خاصة بالأطفال مبهجة في الخلفية، والتي يمكن أن يجدها الطفل منتشرة بأسماء بعض الشخصيات الكرتونية الشهيرة والناجحة على اليوتيوب.



وتابع: "يجب على الأهالي حماية أطفالهم من محتوى اليوتيوب الضار، ولا ينبغي للأطفال مشاهده محتوى غير صالح للأطفال على موقع اليوتيوب، أو الاستماع لليوتيوبر ومحتواه غير المناسب والضار والعنيفة للأطفال"، مشيرًا إلى أنه يجب عند تشغيل مقاطع اليوتيوب الحرص على تشغيلها في غرفة المعيشة، حتى يتمكن الآباء من إلقاء نظرة سريعة على المحتوى الذي يشاهده الطفل بسهولة.



