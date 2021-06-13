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تظاهرة الشعوب أمام سفارة إيران في لندن: لا للإرهاب الايراني !

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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نظمت جبهة الشعوب غير الفارسية بمشاركة مكتب (حقوق الانسان) لتحالف الشعوب المتضررة من ارهاب النظام الايراني اليوم الاحد ١٣ يونية ٢٠٢١ تظاهرة امام سفارة النظام الايراني في لندن.

 

ونادت التظاهرة بوقف تدخلات وإرهاب النظام  إيران في العالم ودعم حرية حق تقرير المصير للشعوب غير الفارسية واستقلالها من الاستعمار الإيراني، و دعم خلق جبهة دولية للتصدي لإرهاب النظام الإيراني واستمراره في سياساته العدوانية بسبب نهجه التوسعي وتدخلاته في لبنان وسوريا والعراق واليمن والبحرين وغيرها.

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مظاهرة لندن سفارة ايران

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