البلوجر حليم بركات يشرح مفهوم اليوتيوبر

قال البلوجر حليم بركات، إنه مع انتشار شبكة الإنترنت وبعض الخدمات ومواقع فيس بوك ويوتيوب بدأت بعض المصطلحات الجديدة في الظهور، مثل مصطلح "يوتيوبر" الذي يتم استخدامه على نطاق واسع بين مستخدمي الإنترنت، وهو يشير إلى الأشخاص المشاهير المتواجدين على موقع يوتيوب، والذين يقومون بإنشاء فيديوهات ذات محتويات مختلفة ويتابعهم ملايين الأشخاص حول العالم.



وتابع "بركات"، خلال لقائه مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن فيديوهات مستخدمي الإنترنت تجلب نسب مشاهدة مرتفعة، وهو ما يساعدهم على ربح الأموال بشكل كبير من خلال الإعلانات، حيث هناك من يعتبر دخله الأساسي وشغله الشاغل في الحياة هو اليوتيوب.



وأوضح: "هؤلاء الأفراد يهتمون بإنشاء محتويات في مجالات متعددة مثل التقنيات ومراجعة الأجهزة أو الترفيه، والتي تمكنهم من جذب الكثير من المشاهدين والمتابعين لهم ولصفحاتهم على موقع يوتيوب، مما يساعدهم في النهاية على الحصول على أرباح من قبل شركة يوتيوب نظير هذا العدد الكبير من المتابعين لهم من المستخدمين من كافة أرجاء العالم.



