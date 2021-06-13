إطلاق أسماء عدد من الشهداء والرموز التاريخية علي شوارع ومدارس بالدقهلية



ففى مركز ومدينة المنزلة وافقت اللجنه على إطلاق إسم الشهيد محمود محمد عبد الحميد قهوه على مدرسة المنزلة الثانوية الصناعية بنين، بالإضافة الى إطلاق إسم الشهيد رائد حسنى أحمد عويس سيد على مدرستي الدمج الإعدادية الثانوية،وأيضا تم الموافقة علي إطلاق إسم طاهر محمد محمد حسن فرح على مدرسة العربان للتعليم الأساسى بالمنزلة لكونه المتبرع بالأرض.



وفي مركز ومدينة بني عبيد تم الموافقة علي إطلاق اسم الشهيد إبراهيم الشحات ناصف على مدرسة ميت عدلان الإعدادية.



وأعلن الدكتور" أيمن مختار " أن لجنة المسميات وافقت علي إطلاق اسم الدكتورة فرحه الشناوي علي أحد أكبر شوارع منطقة الفيروز بمدينة المنصورة تقديرًا لجهودها في خدمة المجتمع وتكريمًا لمسيرتها العلمية.





كما أعلن " المحافظ " عن موافقة اللجنة علي إطلاق اسماء بعض أعلام الدقهلية والشخصيات العامة على بعض الشوارع بمنطقة الفيروز التابعة لحى غرب المنصورة وهم ( شارع الإمام جلال الدين السيوطى، شارع احمد حسن الزيات، وشارع احمد لطفى السيد، شارع الدكتور سليم حسن، شارع محمد كامل ليله، شارع البطل حسن طوبار، شارع المهندس أحمد عبده الشرباصى، شارع الدكتور محمد حسين هيكل باشا، شارع الشيخ جاد الحق على جاد الحق، شارع مسجد الشهداء، شارع الدكتور محمد عبد الله عنان ).



هذا وقررت اللجنة إرجاء مناقشة عدد من الموضوعات لحين إستيفاء كافة المستندات وإستكمالها جميع الشروط المقررة.



ومن ناحيته أكد "السكرتير العام لمحافظة الدقهلية " انه قد صدرت موافقات اللجنه على التسميات المشار اليها بعد مناقشتها بكل دقه من كافة الجوانب وتطبيق الضوابط والمعايير التى تضمنها قرار السيد محافظ الدقهلية فى هذا الشأن.

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد اللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة برئاسة إجتماع لجنة المسميات التاريخية بالدقهلية، وقد تناول الإجتماع إستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات بشأن إطلاق أسماء الشهداء والرموز التاريخية على المدارس والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وذلك بحضور ممثلا عن المستشار العسكري للمحافظة وممثلا عن مدير أمن الدقهلية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلى التربية والتعليم والأبنية التعليمية أعضاء اللجنه وأيضا ممثلى المجتمع المدنى.وصرح " محافظ الدقهلية " أن اللجنة وافقت فى إجتماعها اليوم على إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المدارس بنطاق المحافظة تخليدا لذكراهم وفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.