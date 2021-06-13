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هل عمليات السمنة لها دور في التخلص من مرض السكر نهائيًا؟.. استشاري يجيب

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عمليات السمنة أثبتت نجاحها بقوة في علاج مرض السكر، لافتًا إلى أنه بدأ يظهر التأثير القوي لجراحات السمنة على العلاج من السكر، وبالتحديد عملية التحويل المصغر للمعدة.

وأضاف "السبكي"، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يوجد مشكلة من إجراء علميات السمنة لمريض السكر بشرط الالتزام بمجموعة من القواعد والمعايير الدولية لإجراء العملية، مشيرًا إلى أنه يُشترط في الجراح الذي يقوم بإجراء العملية خبرته في كيفية إجراء العملية للأوزان المختلفة ودرايته وإطلاعه على طرق تعديل حجم المعدة وطول توصيلة الأمعاء وقطرها حسب وزن المريض وحالته.

وتابع: "عادة ما يتم تجهيز المريض لمدة تتراوح من يومين حتى أسبوع قبل إجراء العملية، حتى تكون حالة السكر والضغط عند المريض مستقرة وبعد نجاح العملية لا يحتاج المريض لتناول أدوية السكر مرة أخرى.

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