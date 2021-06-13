Advertisements

رئيس وحدة القلب يكشف كيفية إنقاذ لاعب منتخب الدنمارك

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال محمد زهران، رئيس وحدة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس التخصصي، إن ما قام به زميل لاعب المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن بوضع اللاعب على ظهره هو من أنقذ اللاعب، مشيرًا إلى أن هذا التصرف ينم عن وعي كبير للاعبين الدوليين.

وأضاف "زهران" في اتصال هاتفي على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الأحد: "لو فضل اللاعب واقع على ظهره كان من الممكن أن يتوقف الدم الخاص بالمخ ومن الممكن أن يحدث ارتخاء للسان لاإرادي وبالتالي سوف يؤدي إلى انسداد مجرى التنفس وهذا الشخص سيكون انتهى".

وتابع "هناك حالتين لتوقف عضلة القلب، الأولى في حالة الشخص الذي يسقط مغشيًا عليه دون أي احتكاك أو إصابة أو حوادث يحتاج أن يتم التعامل مع الشخص بصورة سريعة بوضع الشخص على ظهره لمنع حركة ابتلاع اللسان، وبعدها يتم تنشيط عضلة القلب بجهاز الصدمات الكهربائي".

واستطرد "النوع الثاني هو الشخص الذي يفقد الوعي نتيجة وقوع حادثة وفي هذه الحالة لا يفضل إسعاف الشخص بأي شكل من الأشكال أو تحريك الجسم لأنه قد يؤدي إلى إصابة العمود الفقري فيصاب المريض بالشلل للأبد". كما أشاد بما قام به زملاء اللاعب الدنماركي بتشكيل حلقة حول زميلهم من أجل عدم السماح بانتهاك خصوصية هذا المريض في هذه اللحظة حتى لا يتأذى مشاعر أقاربه خاصة أن عملية إنعاش القلب قد تنجح أو لا.

وأوضح أن أغلب الرياضيين يتلقوا دورات تدريبية متعلقة بالموت المفاجئ بين الرياضيين، لافتًا إلى أنهم ضرورة أن يكون هناك دورات الإسعافات الأولية لجزء من الموظفين في الهيئات والمصالح الحكومية كخطوة لأن تكون تثقيف وتعليم للمجتمع ككل من أجل التعرف على كيفية التعامل مع الشخص المصاب بتوقف عضلة القلب في مدة دقيقة أو 5 دقائق لحين توفر جهاز الصاعق الكهربائي.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم

أحمد ياسر ريان يقود منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

منذ ساعة و نصف

أبرز تصريحات وزير المالية الفرنسي عقب لقائه مع رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُخطط لضم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ يوم

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:02 م

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

07:00 م

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

04:55 م

تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

07:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة