رئيس وحدة القلب يكشف كيفية إنقاذ لاعب منتخب الدنمارك



واستطرد "النوع الثاني هو الشخص الذي يفقد الوعي نتيجة وقوع حادثة وفي هذه الحالة لا يفضل إسعاف الشخص بأي شكل من الأشكال أو تحريك الجسم لأنه قد يؤدي إلى إصابة العمود الفقري فيصاب المريض بالشلل للأبد". كما أشاد بما قام به زملاء اللاعب الدنماركي بتشكيل حلقة حول زميلهم من أجل عدم السماح بانتهاك خصوصية هذا المريض في هذه اللحظة حتى لا يتأذى مشاعر أقاربه خاصة أن عملية إنعاش القلب قد تنجح أو لا.



وأوضح أن أغلب الرياضيين يتلقوا دورات تدريبية متعلقة بالموت المفاجئ بين الرياضيين، لافتًا إلى أنهم ضرورة أن يكون هناك دورات الإسعافات الأولية لجزء من الموظفين في الهيئات والمصالح الحكومية كخطوة لأن تكون تثقيف وتعليم للمجتمع ككل من أجل التعرف على كيفية التعامل مع الشخص المصاب بتوقف عضلة القلب في مدة دقيقة أو 5 دقائق لحين توفر جهاز الصاعق الكهربائي.



قال محمد زهران، رئيس وحدة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس التخصصي، إن ما قام به زميل لاعب المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن بوضع اللاعب على ظهره هو من أنقذ اللاعب، مشيرًا إلى أن هذا التصرف ينم عن وعي كبير للاعبين الدوليين.وأضاف "زهران" في اتصال هاتفي على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الأحد: "لو فضل اللاعب واقع على ظهره كان من الممكن أن يتوقف الدم الخاص بالمخ ومن الممكن أن يحدث ارتخاء للسان لاإرادي وبالتالي سوف يؤدي إلى انسداد مجرى التنفس وهذا الشخص سيكون انتهى".وتابع "هناك حالتين لتوقف عضلة القلب، الأولى في حالة الشخص الذي يسقط مغشيًا عليه دون أي احتكاك أو إصابة أو حوادث يحتاج أن يتم التعامل مع الشخص بصورة سريعة بوضع الشخص على ظهره لمنع حركة ابتلاع اللسان، وبعدها يتم تنشيط عضلة القلب بجهاز الصدمات الكهربائي".