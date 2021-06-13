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خالد الجندي محذرًا من مواقع التواصل: "في ناس هتدخل النار بالموبايل" (فيديو)

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الاستهانة بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يكون سببا في دخول الجنة أو النار.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "اللى هتنشره هيتضاعف سيئات من تطاول أو صورة عارية، أو نهش في أعراض، أو الإساءة لأهل القرآن، لو حققت ٢ مليون مشاهدة يعنى ٢ مليون سيئة في رقبتك".

وأضاف "يوم القيامة الناس داخلة النار دول مين ده فرعون جاى فى ايه ادعاء ألوهية، ده مين ابو لهب عمل ايه كفر بالله، ده مين فلان عمل ايه شير صورة على الانترنت، هتبقى كل جريمتك وسط دول عشان صورة على الانترنت، يبقى دخلت النار بسبب الموبايل، متقوليش انا صغير والعمر لسه قدامى، لا العمر يضيع في ثانية".

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