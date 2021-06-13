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أمل مبدى توجه الشكر لنادي المقاولون العرب على احتفالية ذوي الهمم

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
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وجهت المهندسة أمل مبدى رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية، الشكر إلي نادي المقاولون العرب ومجلس إدارته، على استضافة الاتحاد اليوم الأحد، والمباراة الاستعراضية التي 
أقيمت أمام ذئاب الجبل.

وأكدت مبدى أن المشاركة تأتي في إطار تفعيل مبدأ دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلي تعريف المجتمع بقدراتهم وإمكانياتهم وإلقاء الضوء على قضاياهم  واحتياجاتهم المختلفة.

وفاز فريق شرق حلوان باتحاد الإعاقات الذهنية، على الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، بنتيجة 5-1، في المباراة الاستعراضية على ملعب الجبل الأخضر

وسجل لفريق شرق حلوان اللاعب كرم محمد هاتريك، واللاعب فتحي طارق فتحي هدف، واللاعب يوسف حسين الهدف الخامس، فيما سجل هدف المقاولون الوحيد اللاعب لويس إدوارد.

جاء ذلك خلال الاحتفال بالرياضين من ذوي الإعاقات الفكرية، تحت قيادة المشرف على الكرة المهندس محمد عادل فتحي والكابتن عماد النحاس المدير الفني.

وتضم قائمة فريق شباب شرق حلوان اللاعبون:
المدير الفنى كابتن سيد عبدالمعطى والمشرف الرياضى إسلام عبدالمعطى، واللاعبون عمر محمود أحمد، إسلام حمزه سعد، محمود جمال هلال، إسلام احمد عنتر، إسلام شحات صديق، سامح رمضان عبدالعزيز، أحمد رضا إبراهيم، فتحى طارق فتحى، يوسف حسين طه، عبدالله محسن أحمد، أحمد مصطفى ابراهيم، كرم محمد أحمد، شريف احمد عبدالقادر.

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