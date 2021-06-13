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"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل جديدة عن مقتنيات "شقة الزمالك"

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تفاصيل تقرير اللجنة الأثرية المشكلة لفحص مقتنيات شقة الزمالك، والمعروفة إعلاميا بـ "مغارة علي بابا"، موضحا انه يحكمنا في مثل هذه القضايا قانون 17 لسنة 1983.

وأشار "وزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه تم ضبط 1991 قطعة، منهم 1204 قطعة ينطبق عليهم المادة الأولى من القانون، وهى القطع التي مر عليها أكثر من 100 عام.

ولفت إلى أن من المقتنيات التي تم ضبطها منها جعران للملكة حتشبسوت، وآخر لتحتمس الثالث، وقناع خشبي فرعوني مصري قديم، وايقونات من الفترة القبطية، ومجموعة عملات ذهبية بعضها بطلمية، منوها بأن صاحب شقة الزمالك ليس حائزا لهذه المقتنيات، ولم يبلغ عنها.

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