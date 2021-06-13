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نتائج مباريات الجولة 28 بالقسم الثالث بالدقهلية

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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انتهت قبل لحظات مواجهات الجولة 28 لمباريات المجموعة التاسعة بالقسم الثالث والتى تضم أندية الدقهلية حيث شهدت منافسات 7 مباريات أحداث مثيرة على مستوى المنافسة للصعود والهروب من الهبوط.

فى مباراة مثيرة تمكن شيكو من تحقيق فوز غالى وثمين بهدف دون مقابل أمام مستضيفه ميجاسبورت إقترب به من العبور لدور القسم الثانى بعدما تعثر منافسه ومتصدر المجموعة نبروه خارج الديار بهدف أمام بلقاس.

مباراة ميجاسبورت وشيكو شهدت أحداثا مثيرة ومؤسفة بعدما إحتسب محمد العتبانى حكم اللقاء ركلة جزاء لميجاسبورت وقت تقدم شيكو بهدف ليعود ويلغيها بعد مشاورات مع الحكم المساعد وسط أجواء مشتعلة وإشتباكات خارج خطوط الملعب ومدرجات ملعب مياه الدقهلية.

وتغلب شبان بدواى على مستضيفه إتحاد المنزلة بهدف دون رد فيما حقق كهرباء طلخا فوزا ثمينا على حساب ضيفه مياه الدقهلية بهدفين مقابل هدف بينما حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مواجهة منية سمنود و شباب الأمير.

وحقق عمال المنصورة فوزا هاما فى سبيل الهروب من الهبوط أمام ضيفه السنبلاوين بهدف دون مقابل ، فيما ضمن الخيارية بقاؤه رسميا بفوزه الثمين خارج الديار على حساب دقادوس بنتيجة 4-2.

ترتيب فرق المجموعة التاسعة:
1 شيكو 61 نقطة
2 نبروه 60 نقطة
3 بلقاس 50 نقطة
4 ميجاسبورت 40 نقطة
5 مياه الدقهلية 39 نقطة
6 شربين 37 نقطة
7 الخيارية 36 نقطة
8 منية سمنود 35 نقطة
9 شباب الأمير 34 
10 كهرباء طلخا 33 نقطة
11 السنبلاوين 33 نقطة
12 شبان بدواى 30 نقطة
13 عمال المنصورة 27 نقطة
14 المنزلة 14 نقطة
15 دقادوس 9 نقاط

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