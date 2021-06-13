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الإسماعيلية السينمائي يعلن عن لجان تحكيم الدورة ال ٢٢ للمهرجان

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تعلن أدارة مهرجان الاسماعيلية الدولى للافلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22  والذى ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي ويرأس المهرجان الناقد الكبير عصام زكريا وتنطلق فعالياته الاربعاء القادم وتستمر حتي  22 يونيو الجارى عن التشكيل النهائي للجان تحكيم المسابقات الاربعة للمهرجان.

 
وقالت صفاء مراد – المدير الفني للمهرجان: تضم لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير المخرجة الاماراتية المعروفة "نجوم الغانم لما لها من تاريخ سينمائى معروف فى مجال الافلام القصيرة ابرزها "ما بين ضفتين" أول فيلم وثائقي يشارك باسم الإمارات في مهرجان سينمائي دولي عام 1999.

 وهو مهرجان ياماجاتا السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية، وأصبحت أفلامها بعد ذلك تشارك في المهرجانات السينمائية الدولية ، كما تضم اللجنة المخرج والمنتج السينمائى ديان بيتروفيتش مؤسس ومدير عام مركز الفيلم المستقل (فيلمارت)،ويعمل أستاذاً في قسم الإخراج السينمائي والتلفزيوني في أكاديمية الفنون في بلجراد.

 وتشارك في اللجنة المخرجة المصرية هالة خليل أحد اهم المخرجات المصريات بالاضافة الى المخرج العراقى الفرنسي عباس فاضل والذى حاز فيلمه الوثائقي الكبير (الوطن: العراق عام صفر) على عدة جوائز من مهرجانات دولية هامة.

واضافت المدير الفني :أما مسابقة الفيلم الروائى والتحريك فتضم فى عضويتها كلا من فنان الرسوم المتحركة، وكاتب السيناريو"توماس ويلز"والذي حصدت افلامه العديد من الجوائز من مهرجانات سينمائية دولية مثل مهرجان"هويسكا"،و"قرطاجنة"السينمائي كما قدم مؤخراً فيلم الرسوم المتحركة "حلم سحري" والذي حاز على 25 جائزة أثناء جولته في 150 مهرجان حول العالم ، كذلك تضم اللجنة السيناريست المصرى تامر حبيب والمخرج المغربى عبدالاله الجوهرى وهو مخرج سينمائي وناقد مغربي، يقوم بتدريس التصور السينمائي والتحليل الفيلمي بالمعهد التقني المتخصص في السمعي البصري، بالرباط، ولة العديد من الكتب السينمائية وأخرج عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصير، وتسجيلية شاركت في عدد من المهرجانات المحلية والدولية وحصدت العديد من الجوائز من بينها الفيلم الروائي القصير"كليك ودكليك" الحائز على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان وهران للفيلم العربي 2011كذلك تضم اللجنة ايلينا كورسيفا رئيس تنفيذي بشركة سيني برومو، أحد أكبر شركات توزيع الأفلام القصيرة في روسيا، كما تشغل منصب منتج عام في مهرجان تيليمانيا السينمائي، الذي يقام في  تلفزيون أوستانكينو ، كما تضم المنتج والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا مؤسسجالاتيكا بيكتشيرز ستديو في 2015 انتج من خلالها خمس أفلام قصيرة، وشاركا في إنتاج فيلم طويل وأفلام أخرى قصيرة. وأخرج ثلاث أفلام قصيرة، هي (قرار)، و(حوار عن الحياة)، و(البداية) الذي فاز بعشر جوائز دولية وعرض في أكثر من 150 مهرجان حول العالم. كما شارك في عضوية لجان تحكيم مهرجانات ريكيافيك فيجن وداكا السينمائي الدولي.

واشارت صفاء مراد الي أن لجنة تحكيم الفيبريسى فتضم فى عضويتها الناقدة المصرية مروة ابو عيش والناقدة السورية لما طيارة بالاضافة الى الناقد الايطالى ماسيموليتشي .

اما المسابقة الاخيرة فهى مسابقة افلام الطلبة وتضم المخرج المصري الكبير خالد بهجت والمخرجة المصرية دينا عبد السلام ومن لبنان نجا الاشقر مدير نادي لكل الناس للسينما. 

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان. 

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991

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