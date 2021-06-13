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الصحة تزف بشرى سارة عن دواء جديد للحالات البسيطة من فيروس كورونا

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، عن ظهور دواء جديد للحالات البسيطة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الدواء عبارة عن أجسام مضادة تجارب أرجل الفيروس قبل دخوله إلى الخلية.

وقال "وديع" في اتصال هاتفي على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الأحد إن هذا الدواء عبارة عن بروتين مصنع في مصر من نوعية معينة يتم إعطاءه للمرضى الحالات البسيطة وليست الحالات المتقدمة لأنه عبارة عن أجسام مضادة تحارب الشوكة أو أرجل الفيروس لتمنع بداية دخوله إلى الخلية.

وأكد أن وزارة الصحة تسعى دائمًا إلى تحديث بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا بأي نوعية من الأدوية التي يتم تداولها في العالم، مشيرًا إلى أنه تم توفير الأدوية الخاصة بالفطر الأسود أيضًا.

وفيما يتعلق بالموجة الثالثة لفيروس كورونا أوضح مستشار وزيرة الصحة أن الموجة الثالثة في طريقها إلى النهاية وأعداد الإصابات اليومية في انخفاض وكذلك أعداد الوفيات، لافتًا على أن نسبة المرضى في مستشفيات العزل وصل إلى 29% فيما وصل نسبة إشغال مرضى العناية المركزة إلى 57%.

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