إنجي الانجباوي تعلن انضامها لمبادرة "اكتشف مصر" برعاية وزارة السياحة



وبدأت الأنجباوي أولى مشاركتها في المبادرة بالسفر إلى مدينة دهب، من أجل دعم السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة الأماكن السياحية في مصر.



وكانت الإعلامية شاركت في أحداث فيلم الكاهن، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.



وقالت إنجي في تصريحات صحفية إن الفيلم تم الإنتهاء من تصويره بالكامل وهو عمل مهم أجسد من خلاله كاركتر فتاة شريرة، والفيلم يتناول الجماعات التي تتحكم في العالم من مافيا، فكرة جديدة على السينما أتمنى أن تلقى اعجاب الجمهور».



«الكاهن» بطولة الفنانين إياد نصار، درة، حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، محمد ممدوح، فاطمة كمال، وهو من إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير.



أعلنت الإعلامية إنجي الأنجباوي انضمامها لمبادرة وزارة السياحة لدعم السياحة الداخلية في مصر تحت اسم «#اكتشف مصر».