Advertisements

إنجي الانجباوي تعلن انضامها لمبادرة "اكتشف مصر" برعاية وزارة السياحة

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعلنت الإعلامية إنجي الأنجباوي انضمامها لمبادرة وزارة السياحة لدعم السياحة الداخلية في مصر تحت اسم «#اكتشف مصر».

وبدأت الأنجباوي أولى مشاركتها في المبادرة بالسفر إلى مدينة دهب، من أجل دعم السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة الأماكن السياحية في مصر.

وكانت الإعلامية شاركت في أحداث فيلم الكاهن، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وقالت إنجي في تصريحات صحفية إن الفيلم تم الإنتهاء من تصويره بالكامل وهو عمل مهم أجسد من خلاله كاركتر فتاة شريرة، والفيلم يتناول الجماعات التي تتحكم في العالم من مافيا، فكرة جديدة على السينما أتمنى أن تلقى اعجاب الجمهور».

«الكاهن» بطولة الفنانين إياد نصار، درة، حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، محمد ممدوح، فاطمة كمال، وهو من إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ يوم

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم

الزمالك يُخطط لضم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ 33 دقيقة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ 34 دقيقة

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ ساعتين

أبرز تصريحات وزير المالية الفرنسي عقب لقائه مع رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة

أحمد ياسر ريان يقود منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:02 م

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

07:00 م

تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

07:29 م

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة