عملية جراحية ناجحة لنجم الاتحاد السكندري

أجرى الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الزمالك والمعار إلى الاتحاد السكندرى عمليه جراحية ناجحة بسبب الإصابة بكسر إجهادى فى عظمة الصابونه بالركبة اليمنى .





وأجرى نجم الاتحاد السكندرى الجراحه تحت إشراف الدكتور أحمد رزق ورافقه سمير محجوب إدارى الفريق وإسلام محمد أحد أفراد الجهاز الطبى للفريق .





ومن المنتظر أن يتجه اللاعب إلى خلال الأيام القادمه لاستكمال العلاج .

وأعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن تمنياته بالشفاء العاجل للنجم الايفوارى وأن يعود لقيادة الفريق فى أقرب فرصة .



