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عملية جراحية ناجحة لنجم الاتحاد السكندري
الأحد 13/يونيو/2021 - 07:56 م
إسلام عودة
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أجرى الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الزمالك والمعار إلى الاتحاد السكندرى عمليه جراحية ناجحة بسبب الإصابة بكسر إجهادى فى عظمة الصابونه بالركبة اليمنى .
وأجرى نجم الاتحاد السكندرى الجراحه تحت إشراف الدكتور أحمد رزق ورافقه سمير محجوب إدارى الفريق وإسلام محمد أحد أفراد الجهاز الطبى للفريق .
ومن المنتظر أن يتجه اللاعب إلى خلال الأيام القادمه لاستكمال العلاج .
وأعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن تمنياته بالشفاء العاجل للنجم الايفوارى وأن يعود لقيادة الفريق فى أقرب فرصة .
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