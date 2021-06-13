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عملية جراحية ناجحة لنجم الاتحاد السكندري

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أجرى الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الزمالك والمعار إلى الاتحاد السكندرى عمليه جراحية ناجحة بسبب الإصابة بكسر إجهادى فى عظمة الصابونه بالركبة اليمنى . 

وأجرى نجم الاتحاد السكندرى الجراحه تحت إشراف الدكتور أحمد رزق ورافقه سمير محجوب إدارى الفريق وإسلام محمد أحد أفراد الجهاز الطبى للفريق . 

ومن المنتظر أن يتجه اللاعب إلى خلال الأيام القادمه لاستكمال العلاج .
 
وأعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن تمنياته بالشفاء العاجل للنجم الايفوارى وأن يعود لقيادة الفريق فى أقرب فرصة .

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