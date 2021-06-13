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عرض إماراتي لضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

الأحد 13/يونيو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرض من جانب نادي العين الإماراتي، للحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخاطب بطل الدوري الإماراتي، نظيره الأهلي من أجل الحصول على توقيع  المالي أليو ديانج لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح أحقية الشراء.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب مواجهة الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا من أجل مناقشة أمر اللاعب سواء بالموافقة على رحيله أو الاستمرار داخل التتش.

وكان النادي الأهلي رفض عرض في وقت سابق للتعاقد مع اللاعب من جانب نادي جالاطا سراي التركي، بسبب ضعف القيمة المادية المعروضة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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