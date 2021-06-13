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"أشرف كابونجا الرجل الخارق".. يسحب سيارة نقل عملاقة يصل حجمها لـ 28 طن
الأحد 13/يونيو/2021 - 08:16 م
داليا الحسين
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قال أشرف كابونجا الملقب بالرجل الخارق إنه قام بشد تريلا تزن 28 طن وسفينة تزن 4 آلاف طن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يعتمد على البروتينات تماما ويحصل على غذاءه من الطعام.
وتابع أنه يتمنى الوصول لموسوعة جينيس وكسر الرقم القياسي مؤكدا قدرته على شد طيارة او قطار بأسنانه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يعتمد على البروتينات تماما ويحصل على غذاءه من الطعام.
وتابع أنه يتمنى الوصول لموسوعة جينيس وكسر الرقم القياسي مؤكدا قدرته على شد طيارة او قطار بأسنانه.
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