Advertisements

"أشرف كابونجا الرجل الخارق".. يسحب سيارة نقل عملاقة يصل حجمها لـ 28 طن

الأحد 13/يونيو/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال أشرف كابونجا الملقب بالرجل الخارق إنه قام بشد تريلا تزن 28 طن وسفينة تزن 4 آلاف طن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يعتمد على البروتينات تماما ويحصل على غذاءه من الطعام.

وتابع أنه يتمنى الوصول لموسوعة جينيس وكسر الرقم القياسي مؤكدا قدرته على شد طيارة او قطار بأسنانه.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ يوم

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

مصر المقاصة يحدد سعر باسم مرسي لرحيله إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

عرض إماراتي لضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ أقل من ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ يوم

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 3 ساعات

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

07:00 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة