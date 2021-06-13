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أستاذ قانون دولي يكشف عن ما في جعبة الجامعة العربية تجاه أزمة سد النهضة

الأحد 13/يونيو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن تقدم مصر بمذكرة احتجاج رسمية التي أرسلها السفير سامح شكري وزير الخارجية إلى رئيس مجلس الأمن ذكر فيها بأن سد النهضة كارثي وملتزمون بدعم تنمية دول حوض النيل.

وأضاف "سلامة" في اتصال هاتفي على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الأحد أن هذه المذكرة تهدف مصر من خلالها إلى تبيلغ الـ15 دولة بوصول هذه الرسالة المتضامنة مع دولتي المصب لاعتراض مصر لأنه إذا لم تقم مصر بالاحتجاج لن تسلم لهذه الانتهاكات وكأنها ليست انتهاكات في القانون الدولي.

وأشار إلى أن اعتراض مصر لدى مجلس الأمن، بالإضافة إلى اجتماع وزراء خارجية العرب في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل كلها إجراءات تثبت من خلالها مصر اعتراضها على ما تقوم به إثيوبيا خاصة أن هذا الاحتجاج لم يحرر في ورقتين ولكنه مذكرة كبيرة تؤكد وتعضد وتفسر الانتهاكات الإثيوبية ما بعد مايو 2010.

وأوضح أن تحرك جامعة الدول العربية الآن أفضل من عدم تحركها مطلقًا، متوقعًا أنه وفق لدراسته للقانون الدولي سيكون اجتماع الثلاثاء المقبل عبارة عن تنديد وإدانة من الجامعة لما تفعله إثيوبيا وأنه غير مقر في القانون الدولي لأنها إذا لم تقم بذلك فهذا يعني تسليم بأن ما تقوم به إثيوبيا ليس انتهاك.

وتابع "أتوقع أن تقوم الجامعة بإنذار لأثيوبيا بتدابير مضادة تجاه الدولة التي انتهكت القانون الدولي لمصر والسودان وهناك في جعبة المنظمات الدولية والدول ما لا يتصوره الكثير من المراقبين".

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