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"كلامي صح عن الأثار".. أحمد موسى يكشف تفاصيل مثيرة عن شقة الزمالك

الأحد 13/يونيو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه قدم الحقائق للرأي العام في القضية المعروفة إعلاميا بمغارة علي بابا، مشيرا إلى أن برنامجه استطاع كشف الحقائق أمام الرأي العام، حول شقة الزمالك المعروفة بمغارة علي بابا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه على قناة " صدى البلد"، أن هناك من يرغب في قول الحقيقة وهناك من يحاول اخفائها، ولكن الحقيقة كان لابد لها أن تنكشف في يوم ما.

وأوضح أحمد موسى، إنه تحدث في حلقة السبت قبل الماضي حول مغارة علي بابا، وما رآه بعينه في شقة الزمالك رغم اعتراض زميله المحامي خالد أبوبكر.

وأكد ان التقرير الذي صدر اليوم أثبت صدق كلامه، حول أحقية وضع عدد من اللوحات بالمتحف، لافتا إلى أن إحدى اللوحات قيمتها تقدر بـ 700 ألف دولار.

ووجه أحمد موسى، التحية والشكر لقضاة مصر الأجلاء، ومن قام بهذا الاجراء القانوني، مشددا أن البعض كان يريد أن ياخذ القضية لمسار آخر، متسائلا:" ما الهدف وما هي الرسالة من ذلك.

وأكد ان كل المستندات والمراسلات طيلة الفترة الماضية، كانت ترسل على عنوان شقة الزمالك المعروفة اعلاميا بـ"مغارة علي بابا".

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