الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»





كشف مصدر مطلع داخل نادي وادي دجلة، أن محمد حمدي الشهير بميسي، لاعب فريق الشباب مواليد 2003، وقع للنادي الأهلي.





وأكد المصدر، أن اللاعب عقده انتهى بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الرحيل لأي نادٍ، بعد أن رفض كل محاولات دجلة لتجديد عقده مع وادي دجلة.





وتابع المصدر، أنه لم تفلح محاولات إدارة وادي دجلة لإقناع اللاعب بالبقاء، بعد اتفاقه مع الأهلي على التوقيع.





وأشار المصدر، أن وادي دجلة يملك العديد من المواهب في مختلف قطاعات الناشئين، وقادر على تصعيد عدد آخر من اللاعبين للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.





وانتقل محمد حمدي الشهير بميسي لوادي دجلة قادمًا من نادي المقاولون العرب قبل 4 سنوات في صفقة قياسية، وتألق ولفت أنظار الكبار في الدوري المصري.



