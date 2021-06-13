Advertisements

إصابة موجعة تبعد نجم منتخب بلجيكا عن باقي مباريات يورو 2020

الأحد 13/يونيو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
سيغيب مدافع المنتخب البلجيكي تيموتي كاستاني عما تبقّى من منافسات بطولة أمم أوروبا، بعد تعرضه لكسرين في محجر العين خلال فوز بلاده على روسيا 3-صفر السبت، وفق ما أفاد مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز.

واصطدم ظهير ليستر سيتي الإنكليزي مع دالر كوزاييف الروسي في الدقيقة 26 ودخل مكانه توما مونييه الذي سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة.

وكشف مارتينيز أن كاستاني الذي كان يخوض غمار أول بطولة كبرى في مسيرته أدخل المستشفى وخضع لفحوص كشفت عن تعرضه "لكسرين في محجر العين". 

من ناحية أخرى، طمأن مارتينيز عن إصابة المدافع يان فيرتونغن في كاحله التي أجبرته على الخروج قبل حوالي ربع ساعة من النهاية مؤكدًا انها "اقل خطورة".

وقال مدافع بنفيكا البرتغالي "لديّ تاريخ مع الإصابات في الكاحل، ولهذا السبب أقوم دائمًا بربط كاحلي جيدًا. سيكون على ما يرام".

 

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ يوم

مصر المقاصة يحدد سعر باسم مرسي لرحيله إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 27 دقيقة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ أقل من ساعتين

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عرض إماراتي لضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

07:00 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة