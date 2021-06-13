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وزير الخارجية اليمني: موقف الحكومة الشرعية يرتكر على دعم المبادرة السعودية

الأحد 13/يونيو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
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 أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن موقف الحكومة الشرعية اليمنية يرتكز على دعم المبادرة السعودية لحل الأزمة كحزمة واحدة وبعناصرها الأربعة، وأن أي جهود لتحقيق السلام مرحب بها من الحكومة الشرعية.


وأوضح وزير الخارجية اليمني أنه طالب خلال لقائه بعددٍ من كبار المسؤولين الأوروبيين وفي مقدمتهم الممثل الأعلى الأوروبي جوزيب بوريل، بضرورة تنويع المساعدات المقدمة لليمن لتشمل المشاريع التنموية التي تمكن اليمن من دخول سوق العمل والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن زيارته لبروكسل مثلت فرصة سانحة لتزويد الاتحاد الأوروبي بالحقائق والثوابت والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، مؤكداً تفهم الممثل الأعلى الأوروبي وأعضاء اللجنة السياسية والأمنية والتزامهم برفع حجم المساعدات الأوروبية لليمن.

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أقامها رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

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