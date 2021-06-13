مصر المقاصة يحدد سعر باسم مرسي لرحيله إلى الزمالك

قام نادي مصر المقاصة بتحديد سعر مهاجم الفريق باسم مرسي مقابل 20 مليون جنيه، وذلك بعدما تردد اسم اللاعب للعودة لناديه الأسبق الزمالك.









وكشف المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة بكري سليم عن وجود مفاوضات من الزمالك خلال الفترة الماضية، وذلك لضم باسم مرسي .









وخلال تصريحات تلفزيونية قال بكري سليم : "بالفعل هناك اتصالات منذ فترة من نادي الزمالك بشأن صفقة تبادلية، حيث أبدوا رغبتهم في التعاقد مع باسم مرسي، مقابل عودة مروان حمدي للمقاصة".









وتابع: "هناك عدة عروض لأكثر من لاعب بالفريق خلال الفترة الماضية، ويتم دراستها".