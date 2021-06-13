نقيب المحامين: إجمالي من قُبلت تظلماتهم وأعيدوا من الزوال ٥٦٦٩ محام





وقد أغلق باب التظلم منذ نهاية ابريل الماضي بعد ان رأينا كفاية الفترة التي فتح فيها لمن كانت له مظلمة وثبت اشتغاله هذه هي الحقيقة ساطعة، فمتى يتوقف الكاذبون عن الإفك والكذب وترويج الشائعات؟!».

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن إجمالي عدد الذين تم قبول تظلماتهم وأعيدوا من الزوال بعد فحص ملفاتهم من خلال اللجنة التي قام بتشكيلها من أعضاء المجلس لهذا الغرض، مؤكدًا أنه بعد ثبوت اشتغالهم لم يتجاوز ٥٦٦٩ محام ومحامية بعد رفض ٣٥٠ تظلم وذلك من بين كل الذين خرجوا من الجدول.ونشر نقيب المحامين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا:« حقائق ترد على الأكاذيب: إجمالي عدد الذين تم قبول تظلماتهم وأعيدوا من الزوال بعد فحص ملفاتهم من خلال اللجنة التي قمت بتشكيلها من أعضاء المجلس لهذا الغرض وبعد ثبوت اشتغالهم لم يتجاوز ٥٦٦٩ محام ومحامية بعد رفض ٣٥٠ تظلم وذلك من بين كل الذين خرجوا من الجدول.