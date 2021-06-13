Advertisements

نقيب المحامين: إجمالي من قُبلت تظلماتهم وأعيدوا من الزوال ٥٦٦٩ محام

الأحد 13/يونيو/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
أعلن رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن إجمالي عدد الذين تم قبول تظلماتهم وأعيدوا من الزوال بعد فحص ملفاتهم من خلال اللجنة التي قام بتشكيلها من أعضاء المجلس لهذا الغرض، مؤكدًا أنه بعد ثبوت اشتغالهم لم يتجاوز ٥٦٦٩ محام ومحامية بعد رفض ٣٥٠ تظلم وذلك من بين كل الذين خرجوا من الجدول.

ونشر نقيب المحامين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا:« حقائق ترد على الأكاذيب: إجمالي عدد الذين تم قبول تظلماتهم وأعيدوا من الزوال بعد فحص ملفاتهم من خلال اللجنة التي قمت بتشكيلها من أعضاء المجلس لهذا الغرض وبعد ثبوت اشتغالهم لم يتجاوز ٥٦٦٩ محام ومحامية بعد رفض ٣٥٠ تظلم وذلك من بين كل الذين خرجوا من الجدول.

وقد أغلق باب التظلم منذ نهاية ابريل الماضي بعد ان رأينا كفاية الفترة التي فتح فيها لمن كانت له مظلمة وثبت اشتغاله هذه هي الحقيقة ساطعة، فمتى يتوقف الكاذبون عن الإفك والكذب وترويج الشائعات؟!».

أخبار تهمك

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عرض إماراتي لضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

مصر المقاصة يحدد سعر باسم مرسي لرحيله إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 27 دقيقة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ يوم

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

07:00 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة