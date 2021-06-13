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"الأعلى للأثار": 1991 قطعة ثبت أثريتها في "مغارة على بابا" بالزمالك

الأحد 13/يونيو/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
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أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه ثبت أثرية القطع الموجودة في شقة "الزمالك"، المعروفة إعلاميا بـ مغارة علي بابا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه على قناة " صدى البلد"، أن 1991 قطعة أثرية ثبت أثريتها في مغارة على بابا بالزمالك، مشيرا إلى أن بعض القطع تعود إلى العصر العتيق أى منذ أكثر من 5 آلاف سنة.

ونوه بأن العملات النقدية التي اكتشفت تعود إلى العصر البطلمي، منوها بأن القانون طالب من يمتلك أى قطعة أثرية إخطار المجلس الأعلى للأثار.

وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أنه يجب تسجيل القطع الأثرية في المجلس الأعلى للأثار، لافتا إلى أن متحف المجهورات الملكية بالإسكندرية به مجوهرات تشبه الموجودة في مغارة على بابا.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن بعض القطع الأثرية ترجع إلى عهد محمد على، منوها بأن هذا الأمر مخالف للقانون.

وشدد على أن مقتنيات الشقة ليس إرثا شخصيا ومخالف لقانون حماية الأثار.

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