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الأعلى للآثار يكشف مصير صاحب "شقة الزمالك"

الأحد 13/يونيو/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وضع صاحب شقة الزمالك، موضحا أنه سيتم العودة للقضاء لتنفيذ قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

واوضح "وزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن دورهم انتهى بتحديد هل المقتنيات أثرية أم ليست آثرية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى من عدد من الآثريين وتضم متخصصين من عصور مختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إلى أن إدارة متابعة الآثار المستردة تتابع وضع قطع الآثار المصرية في الخارج والتي تعرض في المزادات.

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