تداول 125 طنا و800 كجم بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

انتظمت حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.





وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أحمد بريقع - في بيان اليوم /الأحد/ - أن إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة بلغ 125 طنا و800 كجم، موضحا أنه تم دخول وخروج ما يزيد على 21 ألف شاحنة، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1155 حاوية مكافئة.





وأشار إلى أنه بلغ إجمالي عدد السفن الوصول والمغادرة 27 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ 31 سفينة خلال الـ 48 ساعة الماضية ما بين سفن حاويات و بترول وبضائع عامة، كما خرج قطار مكون من 24 عربة محملة بالقمح متجه من الإسكندرية إلى شبرا.





من جهته، شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.