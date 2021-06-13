الكشف عن موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا





يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي بذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي





ومن المقرر أن تُقام الأهلي ضد الترجي الرياضي التونسي بذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 19 يونيو الجاري على أرضية ملعب رادس.





وتنقل مواجهة الأهلي ضد الترجي الرياضي التونسي بدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حصريا عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة الإفريقية.





من جانبه تلقى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، صدمة قوية بإصابة كلا من: محمود متولي، ومحمد محمود، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومحمد محمود، بالإضافة إلى إصابات بسيطة للثلاثي وليد سليمان صلاح محسن وأكرم توفيق.





وفي نفس السياق، أصبح محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جاهزاً للمشاركة فى مباراة الترجي بعدما تعافى من إصابة جزع الكاحل.





ويغيب عن الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي، محمود متولي بعد إصابته بشد فى الخلفية وكذلك محمد هاني الذى يعانى من شد في العضلة الأمامية.





ويحتاج محمد محمود جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى أسبوعين من أجل العودة للتدريبات الجماعية بعد فترة غياب طويلة لإجراء جراحتين في الرباط الصليبي وجراحة في الركبة.



