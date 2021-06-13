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"الأعلى للأثار": الأثار في شقة الزمالك نتيجة الحفر خلسة

الأحد 13/يونيو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه وجد كتالوج معرض "كريستيز للمزادات"» للأثار داخل محتويات شقة الزمالك المعروفة إعلاميا، مؤكدا أن القطع الأثرية الموجودة في الشقة ليست مفقودات الأثار أو المتاحف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه على قناة " صدى البلد"، أن القطع نتيجة حفر خلسه لا نعلم موعدها، منوها أن القطع الأثرية لا يجوز الاحتفاظ بها دون إخطار وزارة الأثار.

وأشار إلى أن حيازة القطع الأثرية تضع حائزها تحت طائلة القانون، لافتا إلى أن من يقوم بالتنقيب عن الأثار يضع نفسه أمام المساءلة القانونية.

وتابع: "المتحف القومي للحضارة 1700 قطعة أثرية بينما القطع في شقة الزمالك أكثر من ذلك، منوها بأن مقتنيات الشقة يمكنها أن تفتح متحف.

وأكمل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: "هناك تنوع في القطع الأثرية في شقة الزمالك يعود للعصور القديمة"

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