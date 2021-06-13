إصابة 8 أشخاص في حادث على طريق "بنها - المنصورة"

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص على طريق "بنها - المنصورة"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا للعميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية.



انتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين وقوع حادث تصادم على طريق "بنها - المنصورة"، إثر تصادم سياره نقل مع ميكروباص، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي.



وجاءت أسماء المصابون كالأتي وهم: "صالح عبده" 43 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، و"محمد جمال" 33 عاما، كسر مضاعف، و"محمد أشرف" 18عاما جروح قطعية بالوجه واليد، و"محمد شرف" 40 عاما، كسر بالقدم، و"هشام فوزي" 26 عاما، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، و"سيد سعيد" 22 عاما، كسر بالساقين، و"أحمد عيد" 21 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"سامية عزب" 46 عاما، كفر شكر، اشتباه بكسر بالقدم.

