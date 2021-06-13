Advertisements

إصابة 8 أشخاص في حادث على طريق "بنها - المنصورة"

الأحد 13/يونيو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أصيب 8 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص على طريق "بنها - المنصورة"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا للعميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية.

انتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين وقوع حادث تصادم على طريق "بنها - المنصورة"، إثر تصادم سياره نقل مع ميكروباص، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي.

وجاءت أسماء المصابون كالأتي وهم: "صالح عبده" 43 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، و"محمد جمال" 33 عاما، كسر مضاعف، و"محمد أشرف" 18عاما جروح قطعية بالوجه واليد، و"محمد شرف" 40 عاما، كسر بالقدم، و"هشام فوزي" 26 عاما، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، و"سيد سعيد" 22 عاما، كسر بالساقين، و"أحمد عيد" 21 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"سامية عزب" 46 عاما، كفر شكر، اشتباه بكسر بالقدم.

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ يوم

تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ أقل من ساعتين

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

عرض إماراتي لضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ أقل من ساعة

مصر المقاصة يحدد سعر باسم مرسي لرحيله إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ يوم

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

07:00 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة