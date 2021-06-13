"الديهي" معلنًا عن اكتشاف نفطي ضخم: وزارة البترول حققت شبه معجزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل إعلان وكالة نوفا الإيطالية عن اكتشاف نفطي ضخم في مصر.



وأضاف "الديهي"، عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن وكالة نوفا البريطانية أعلنت عن كشف بترولي جديدة في مصر بمنطقة أبو رواش يصل لـ 4 مليون و300 ألف برميل محتمل، إلى جانب 430 ألف برميل في منطقة البحيرة العليا في منطقة امتياز الفيوم.



وتابع، أن اليوم شهد الإعلان عن وجود احتياطي بترولي يصل لـ 5 مليون برميل في منطقي أبو رواش وامتياز الفيوم، وهذا خبر جيد جدًا، منوهًا بأن وزارة البترول المصرية حققت خلال الفترة الماضية شبه معجزة على كافة المستويات من حيث توفير السيولة لدفع مستحقات الشريك الأجنبي وتطوير الحقول الحالية وجذب المستثمر الأجنبي للتنقيب.

