مبابي يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب تصريحات جيرو

يشعر لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي، بخيبة أمل كبيرة من تصريحات زميله بالفريق أوليفييه جيرو المتعلقة بعدم التعاون بينهما، رغم ذلك أكد مبابي أن الموقف بين الثنائي لن يلقي بظلاله على مساعي فرنسا للتتويج ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".





ويستهل المنتخب الفرنسي، حامل لقب بطل كأس العالم 2018، حملته في البطولة الأوروبية المؤجلة من العام الماضي، بعد غد الثلاثاء، عندما يواجه المنتخب الألماني في مدينة ميونخ بالمجموعة السادسة.





واستطاع المنتخب الفرنسي أن يحقق الفوز بشكل متتالي 3-0 ودياً على ويلز وبلغاريا، حيث سجل جيرو هدفين أمام بلغاريا عندما شارك كبديل.





ومع ذلك قال مهاجم تشيلسي في مؤتمر صحافي عقب مباراة أنه لا يشعر أن زملائه بالفريق يبحثون عنه بما يكفي عندما يستحوذون عل الكرة.





كان من الواضح أن تصريحاته كنت موجهة لمبابي، إذ أكمل الثنائي تمريرة واحد خلال وقتهما سوياً داخل الملعب، وكان لدى مبابي (22 عاماً) الفرصة للرد اليوم الأحد، بعدما لم يحظ بفرصة للتحدث لوسائل الإعلام مطلع هذا الأسبوع.





وقال مبابي: "تحدثنا عن هذا الأمر، ناقشناه، الكل يعلم ماذا سيحدث، كنت متأثراً بعض الشيء ولكننا لن نجعل الأمور تكبر".





وأضاف: "يبقى الفريق هو أهم شيء، مثل هذه المواقف لن تؤثر على استعدادتنا، نركز في نفس الهدف".