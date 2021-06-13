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هاني شاكر يعمل على إيجاد حلول للموسيقيين بسبب جائحة كورونا

الأحد 13/يونيو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يواصل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الجهود المبذولة لإيجاد الحلول لمشكلة توقف الموسيقيين عن العمل في ظل جائحة كورونا.
وكثف نقيب الموسيقيين جهوده بعد طول مدة التوقف خاصة وأن بطالة الموسيقيين غير محتملة، والتقي اليوم بالأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية ومحمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة والأستاذ أحمد الناظر أمين عام الغرفة  وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة وضم الوفد المرافق للفنان هاني شاكر من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول النقابة والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة والأستاذ منصور هندي عضو المجلس وقد توافقت وجهات النظر في نقاط عدة بشأن الحلول السريعة لإنهاء حالة التوقف جزئياً للموسيقيين وذلك خلال الأيام المقبلة واتفقا أيضا علي ضرورة التكاتف معا ومخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورنا لإنهاء هذا التوقف كليا مع الإلتزام بالتدابير الإحترازية.
وأكد الفنان هاني شاكر والوفد المرافق أن كافة المساعي والوعود تنبئ بالتبشير للموسيقيين في وقت قريب جدا.

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