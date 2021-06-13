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فلسطين تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون الثنائي

الأحد 13/يونيو/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
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بحث شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني  مع وفد من مجموعة البنك الدولي، يترأسه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين وإعادة إعمار قطاع غزة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

واستعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لفلسطين، وجهوده في إعداد تقرير حول الأضرار التي لحقت بكافة القطاعات الحيوية والاقتصادية في قطاع غزة، كما تم مناقشة المعوقات التي تفرض على جهود إنعاش الاقتصاد ومساعدة البنك الدولي في هذا المجال.

واستمع وفد البنك الدولي إلى شرح وزير المالية الفلسطيني حول جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة انعكاسات وآثار وباء فيروس كورونا المستج، وحجز أموال المقاصة لعدة أشهر خلال الأعوام 2019 - 2020 على كافة نواحي الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة.

وأكد بالحاج أن البنك الدولي سيعمل مع شركائه في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على تقييم الأضرار والاحتياجات المطلوبة لقطاع غزة، مثنيا على الجهود المبذولة في إدارة الأزمة، والقدرة على الصمود رغم الصعوبات والتحديات التي مرت بها دولة فلسطين.

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الكلمات المفتاحية

وزير المالية الفلسطينى البنك الدولي إعمار غزة

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