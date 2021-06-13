موجز البرلمان| رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان يعلنون موافقتهم على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





رئيس "تعليم النواب" يؤكد على ضرورة صرف الحافز الشهري للمعلمين المعينين



أعلن النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، عن موافقته على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة،



ووجه "هاشم" خلال كلمته، الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية.



وقال رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: نشكر الحكومة على تعزيز جهود المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى ضرورة صرف الحافز الشهري للمعلمين المعينين وأن تعطله أدى لارتباك بالمدارس.



واستطرد: أوصينا بضرورة وجود خطة لترشيد النفقات لهيئة جودة التعليم، وفي المجمل أوافق على الموازنة، وأشكر الحكومة على جهودها في الفترة الماضية.



رئيس "زراعة النواب": أرقام الموازنة العامة للعام المالى الجديد تشير إلى وجود استقرار مالي في ظل كورونا



قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد: "إن أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، تشير إلى وجود استقرار مالى في ظل أزمة كورونا، مشيدا بخفض العجز الكلى وتحقيق فائض اولى بمشروع الموازنة العامة".



ووجه الحصرى، في كلمته، الشكر للجنة الخطة والموازنة على مجهودها في إعداد التقرير العام للموازنة، وكذلك وجه الشكر لوزارتى المالية والتخطيط، لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكلية في الموازنة الجديدة بلغت نحو 933 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن العام المالى الماضى.



وحول قطاع الزراعة، قال رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، لا يخفى علينا قيام ذلك القطاع بدور فعال في محاور التنمية بالبلاد وتوفير الاحتياجات وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة بالبلاد.



وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، رغم زيادة موازنة وزارة الزراعة بالعام المالى الجديد، إلا أن هناك بعض القطاعات في حاجة إلى زيادة في مخصصاتها، مثل مركز البحوث الزراعية، ليتمكن من القيام بدوره تجاه استباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل وخاصة الخضر التى تحقق إنتاجية أعلى، وكذلك لدعم برنامج تطوير زراعة قصب السكر وحل أزمة الفلاحين بالصعيد بسبب ارتفاع تكاليف زراعة قصب السكر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تطوير زراعة القصب لزيادة الإنتاجية.





رئيس "قوى النواب": الاقتصاد المصري لم يكن يتحمل تداعيات كورونا لولا خطوات الإصلاح



أعلن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة والذي ناقشها البرلمان اليوم خلال الجلسة العامة؛ نظرًا لإحتوائها على العديد من الإيجابيات المتوقعة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى لم يكن يتحمل تداعيات أزمة جائحة كورونا لولا خطوات الإصلاح الاقتصادى وإجراءاته التى بدأت فى العام 2014.



وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، خلال البيان الصادر له، إلى أن لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في أستقرار الاقتصاد المصري والذي أستطاع بشكل كبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل، مضيفا سنواصل العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة خلال السنوات المقبلة.



وطالب رئيس اللجنة، الحكومة بوضع خطوات وإجراءات جديدة لتبني سياسات اقتصادية تضمن تحقيق استقرار للأسعار والتحكم في معدلات التضخم، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتشجيعها واتخاذ الحكومة كافة الاجراءات التي تكفل الرقابى على تنفيذ المشروعات.



رئيس "سياحة النواب" تعلن موافقتها على الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية



أعلنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، موافقتها على الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021-2021، موجهه الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخرى الفقى على الجهد المبذول لإعداد هذا التقرير الثرى.



وقالت النائبة نورا على، خلال كلمتها: إن الدولة استطاعت إنقاذ القطاع السياحي والحفاظ عليه في ظل أزمة كورونا بتوفير كافة التسهيلات المالية اللازمة، وتشديد الرقابة على القطاع منعا لتسريح العاملين به، دون أن يحدث ارتفاع بنسبة كبيرة في التضخم، في ظل المحافظة على وتيرة نسبة معدل النمو الذي تأثر في جميع دول العالم بسبب الجائحة.



وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب، ولكن الأمر بالنسبة لقطاع السياحة يحتاج إلى المزيد، ويتطلب أن تتعامل الحكومة بشأن هذه الأزمة بأساليب جديدة ومبتكرة والاستمرار في تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوى واستمرار المبادرات المقدمة من البنك المركزى وتسهيل الإجراءات الخاصة للحصول على هذه التيسيرات للحفاظ على الاستثمارات السياحية وتجاوز هذه الأزمة ويتعافى القطاع وتعود السياحة تدريجيًا لسابق عهدها.



وأشارت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن التقرير أوضح ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار مقارنة بمتوقع 5،4 مليار دولار عام 20 2021، مع تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى نحو 19٫5 مليار دولار مقابل متوقع 17٫7 مليار دولار عام 20 2021، فضلًا عن زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار بالمقارنة بنحو 2٫4 مليار دولار عائد متوقع عام 20 2021.

