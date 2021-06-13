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مكان صغير في العالم وراء تصنيع فيروس كورونا و"الصحة العالمية" تكشف عنه

الأحد 13/يونيو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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في مفجأة من العيار الثقيل، وبعد مرور عامين على انتشار جائحة كورونا، خرجت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأحد لتكشف المكان الصغيرالمتسبب في انتشار هذا الفيروس اللعين الذي أصاب الملايين في الوطن العربي والغربي وحصد أرواح الآلاف من البشر.


ففيروس كورونا كان بمثابة كابوس كبير وخطير لم تستطع الدول حتى الآن التخلص منه على الرغم من توافر اللقاحات المتعددة لمواجهة هذا الفيروس الخطير إلا أنه لا يزال يتسبب في وفاة العديد من الأشخاص حول العالم أجمع.


اعتراف من الصحة العالمية

وكانت المفاجأة المدوية والتي لم يتوقعها أحد، وهو خروج تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم، الأحد، من أجل أن يشف المتسبب وراء انتشار فيروس كورونا حول العالم.


وقال "جيبريسوس" خلال تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الدولية والربية أنه من المحتمل ولا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من "مختبر".


أدلة جديدة

وتابع المدير العام للمنظمة أن تصريحاته تعتمد على العديد من الأدلة ومن بينها أنه خلال قمة زعماء مجموعة السبع، إن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بعدوى فيروس كورونا.


وأكد تيدروس أنه قد لقي 3.75 مليون شخص حتفهم جراء الإصابة بهذا الفيروس اللعين، منوها إلى أن كافة الناس يجب أن يعرفوا مصدر الفيروس ومن أين جاء، وذلك حتى يتم منع تكرار هذه التجربة الحزينة وعدم انتشار الوباء.


إدانات محتملة

بالإضافة إلى مما سبق ذكره، كان قد وجه المدير العام للمنظمة اللوم إلى الصين مشيرا إلى عدم الشفافية من قبلها بشكل خاص في المراحل الأولى من التحقيق في أصل فيروس سارس- CoV-2 كورونا.

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