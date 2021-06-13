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أحمد موسى: القطع الأثرية الموجودة في شقة الزمالك تصل إلى 5900 قطعة

الأحد 13/يونيو/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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عرض الإعلامي أحمد موسى فيديو من داخل شقة الزمالك تحتوي على كافة المضبوطات الأثرية التي تم التحفظ عليها في الشقة.

وأضاف موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لن يذكر أسماء في قضية كنز علي بابا أو شقة الزمالك وكل ما يعنيه القضية ذاتها.

وانفعل موسى بعد مشاهدة القطع الأثرية مؤكدا أن الآثار مكانها المتاحف وليس الشقق السكنية فهي آثار حقيقية وليست مقلدة كما تحدث البعض.

وأكد موسى أن الآثار ملك الشعب المصري وليست ملك أشخاص مشيرا إلى أن المضبوطات 5900 قطعة أثرية ما بين فرعونية وإسلامية وقبطية و800 قطعة إكسسوار.

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