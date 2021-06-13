منتخب مصر يفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية استعدادًا للأولمبياد

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز أمام نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 خلال اللقاء الودي الذي أقيم اليوم الأحد على ستاد السويس الجديد، ف إطار الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.









وجاء هذا الفوز ليكون الثاني أمام جنوب إفريقيا بعدما انتصر منذ 3 أيام على الفريق ذاته بنتيجة 2-0.









وسجل الهدف الأول والثاني أحمد ياسر ريان لمنتخب مصر في الدقيقة 17 و19 بينما أحرز الهدف الثالث صلاح محسن.







