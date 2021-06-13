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منتخب مصر يفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية استعدادًا للأولمبياد
الأحد 13/يونيو/2021 - 09:10 م
مصطفى صابر
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حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز أمام نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 خلال اللقاء الودي الذي أقيم اليوم الأحد على ستاد السويس الجديد، ف إطار الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
وجاء هذا الفوز ليكون الثاني أمام جنوب إفريقيا بعدما انتصر منذ 3 أيام على الفريق ذاته بنتيجة 2-0.
وسجل الهدف الأول والثاني أحمد ياسر ريان لمنتخب مصر في الدقيقة 17 و19 بينما أحرز الهدف الثالث صلاح محسن.
جدير بالذكر أن وقع منتخب مصر الأولمبي في مجموعة تضم منتخبات كلا من: إسبانيا، الأرجنتين بالإضافة إلى استراليا.
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