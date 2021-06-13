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رد مؤثر من والدة محمد عبدالوهاب عن واقعة كريستيان إريكسن
الأحد 13/يونيو/2021 - 11:32 م
هدى عبدالرازق
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عقبت والدة اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب، على واقعة انقاذ اللاعب الدنماركي من الموت المحقق خلال مباراته أمس، قائلة: "اتقهرت جامد ولو ربنا أراد أن محمد يكون موجود كان يتلحق".
وأشارت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أنها تذكرت نجلها بسبب هذه الواقعة، ولكن الله أراد أن يكون عمر نجلها قصير، مضيفة: "عزائي الوحيد أن الناس بتحب ابني وفكراه".
وأكدت أن كل لاعبي النادي الأهلي يتواصلون معها ويسألون عليه، موجهة رسالة إلى نجلها، "ربنا يجعلك في الفردوس الأعلى، ولو أقدر كنت ألحقك بأعضائي كلها".
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