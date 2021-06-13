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نشأت الديهي: هناك قواسم مشتركة بين مصر وباكستان

الأحد 13/يونيو/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الفريق أول نديم رضا رازا، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير الباكستاني بالقاهرة.

وأضاف "الديهي"، عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هذه الزيارة هامة وهذا اللقاء يؤسس للقاءات بين مصر وباكستان على مستوى رئاسي وعلى مستوى رئاسة الوزراء، حيث سبق هذا اللقاء مهاتفة تليفونية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الباكستاني، موضحًا أن اللقاء تضمن مناقشة العلاقات الثنائية بين الجانبين والشق الدبلوماسي والتعاون المثمر واستكشاف أسس جديدة للتعاون خاصة في الصناعات الحربية والعسكرية.
 
وتابع، أن باكستان كانت في منطقة رمادية من السياسة الخارجية المصرية، ولكنها رمانة الميزان في القارة الآسيوية فهي دولة نووية يحدها من كل مكان دولتين نوويتين، موضحًا أن هناك قواسم مشتركة بين مصر وباكستان من حيث عدد السكان والأهمية الجغرافية، وتأثيرهم في محيطهم سياسيًا وجغرافيًا، فمصر دولة محورية في محيطها الإقليمي، وباكستان لها دور محوري في محيطها الآسيوي، وهي الملعب ومضمار التنافس بين الولايات المتحدة والصين، كما أن مصر أصيبت بسرطان يسمى الإخوان، وباكستان أصيبت بوباء سرطاني يسمى الجماعة الإسلامية بقيادة أبو الأعلى المودودي، كما أن باكستان تعاني مثل مصر من ويلات الإرهاب بعد تسرب تنظيم القاعدة إليها من جارتها أفغانستان.

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