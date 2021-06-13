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عرض الإعلان التشويقي لفيلم ڤان دام الجديد The Last Mercenary المرتزق الأخير

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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عُرض الإعلان التشويقي لفيلم چون-كلود ڤان دام، والذي حمل عنوان "المرتزق الأخير"، والذي من المقرر أن يبصر النور قريباً على قنوات نيتفلكس يوم 30 يوليو المقبل.

وهذا العمل يُعد أول عمل لڤان دام مع المنصة الالكترونية نيتفلكس، والفيلم سيعرض للجمهور باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

والمرتزق الأخير ينتمي إلى نوعية الأعمال السينمائية المليئة بالأكشن الكوميدي، ويجسّد فيه ڤان دام شخصية مرتزق محترف معتزل منذ 25 عاماً وتطلب منه السلطات الفرنسية القيام بمهمة سرية لإنقاذ ابن أحد الزعماء السياسيين وإلا ستقع فرنسا في مشكلة سياسية عالمية.

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